Edoardo Bove sofreu mal súbito - AFP

Edoardo Bove sofreu mal súbito AFP

Publicado 11/12/2024 09:00 | Atualizado 11/12/2024 09:53

Rio - O meia Edoardo Bove, da Fiorentina, da Itália, passou por cirurgia após sofrer mal súbito dentro de campo na partida contra a Inter de Milão, no dia 1º de dezembro. O jogador italiano colocou desfibrilador provisório e a operação foi considerada um sucesso.

"A intervenção de Edoardo Bove foi um sucesso. Edoardo entrou em contato com o clube há pouco e informou que está bem e que ainda deve obedecer a um protocolo pós-operatório antes de deixar o hospital nos próximos dias", disse a Fiorentina em comunicado oficial.

Após sofrer mal súbito em campo, Edoardo Bove foi levado para o hospital e passou por uma bateria de exames, que detectaram "lesões graves do sistema nervoso central e do sistema cardiorrespiratório". O jogador colocou um desfibrilador provisório, mas pode ter que trocar para um definitivo ou mais leve.

Caso coloque um desfibrilador definitivo, Edoardo Bove pode não jogar mais no futebol italiano, já que as leis do futebol no país não permitem a prática profissional com o dispositivo. O caso seria semelhante ao do meia dinamarquês Christian Eriksen, em 2021.

Na época, Eriksen colapsou durante uma partida da Dinamarca na Eurocopa. O jogador precisou colocar um dispositivo definitivo e, por isso, deixou a Inter de Milão. Desde então, atua no futebol inglês. Ele teve passagem pelo Brentford antes de chegar ao Manchester United, seu atual clube.