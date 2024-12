Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/12/2024 09:30

Rio - A Fifa fez uma avaliação positiva do gramado do Maracanã. Em novembro, o estádio administrado pela dupla Flamengo e Fluminense recebeu a visita de Allan Ferguson, gerente geral de gramados da entidade máxima, e responsável pela avaliação das condições das possíveis sedes tanto para o Mundial de Clubes de futebol feminino em 2026 quanto para a Copa do Mundo feminina de 2027.

Na visita, Ferguson analisou pontos como a uniformidade do gramado, nivelamento, sistema de irrigação e drenagem, tecnologia de plantio, qualidade de corte e preparação pré-jogo, número de funcionários, trabalhos de manutenção e maquinário disponível para corte, adubação, pulverização e descompactação. O gerente geral elogiou o gramado do Maracanã e deu o selo "padrão Fifa".

"Não é fácil terminar uma temporada com 73 jogos e média de um jogo a cada 4 ou 2 dias, atendendo com excelência Flamengo, Fluminense e outros clubes que jogaram aqui. Nosso gramado hoje virou referência e é um dos melhores do Brasil", explicou Severiano Braga, CEO do Maracanã.

Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde 2019, através do Termo de Permissão de Uso (TPU). Em 2024, a dupla venceu a disputa com o Vasco pela licitação do estádio para os próximos 20 anos. O contrato de concessão prevê investimento de R$ 393 milhões durante o período para obras e manutenções. O Flamengo tem 65% de participação econômica, enquanto o Fluminense terá direito a 35%.