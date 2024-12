Pachuca's Moroccan midfielder #11 Oussama Idrissi celebrates scoring his team's first goal during the 2024 FIFA Intercontinental Cup football match between Brazil's Botafogo and Mexico's Pachuca at Stadium 974 in Doha on December 11, 2024. - KARIM JAAFAR/AFP

Publicado 11/12/2024 17:44

Rio - Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo sofreu com o desgaste da sequência de jogos, foi derrotado pelo Pachuca por 3 a 0 em Doha e acabou eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental. Com isso, o Glorioso passou a integrar a lista de clubes brasileiros que foram eliminados de forma precoce em torneios organizados pela Fifa.

O Glorioso foi o quinto time do país que não conseguiu chegar à decisão. Antes dele, quatro times brasileiros ficaram pelo caminho no Mundial de Clubes.



Veja a lista:

Internacional: eliminado pelo Mazembe em 2010, nas semifinais, ao perder por 2 a 0. O Colorado foi o primeiro clube brasileiro a não chegar à final do Mundial de Clubes.

Atlético-MG: foi derrotado pelo Raja Casablanca em 2013, por 3 a 1, em outra eliminação de brasileiro nas semifinais.



Palmeiras: o Verdão não conseguiu ir à final do Mundial de 2020 ao ser derrotado pelo Tigres por 1 a 0.

Flamengo: o Rubro-Negro decepcionou em 2022 e parou na semifinal diante do Al-Hilal, perdendo por 3 a 2 no jogo de estreia.

Botafogo: sofrendo com a parte física, o Glorioso foi dominado pelo Pachuca, perdeu por 3 a 0 e deu adeus ao Intercontinental antes do esperado.