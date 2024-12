Corinthians é tricampeão da Supercopa do Brasil de futebol feminino - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 13/12/2024 19:18

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou, nesta sexta-feira (13), o ranking de clubes de futebol feminino no Brasil. O Corinthians ficou em primeiro lugar pela quinta vez consecutiva e o único clube carioca que aparece no top-10 é o Flamengo, que ocupa a oitava colocação.



A equipe paulista levou o Bicampeonato da Libertadores e venceu o Campeonato Brasileiro Feminino novamente, assim como em 2022 e 2023. Além do Corinthians outros três clubes paulistas fecham o top-5: Ferroviária, São Paulo, Palmeiras e Internacional.

Confira o top 10 de clubes da CBF no futebol feminino:



1° - Corinthians - 12.000



2° - Ferroviária - 8.904



3° - São Paulo - 8.824



4° - Palmeiras - 8.648



5° - Internacional - 8.408



6° - Santos - 8.000

7° - Grêmio - 7.984



8° - Flamengo - 7.968



9° - Cruzeiro - 7.880

10° - Avaí Kindermann - 7.640