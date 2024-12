Elenco do Flamengo comemora pentacampeonato da Copa do Brasil - Douglas Magno / AFP

Publicado 13/12/2024 18:23 | Atualizado 13/12/2024 18:24

Rio - A CBF divulgou seu ranking de clubes nesta sexta-feira (13) e, pelo quinto ano seguido, o Flamengo apareceu no topo da lista, com 16.996 pontos. O Rubro-Negro foi campeão da Copa do Brasil e ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro.