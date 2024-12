Vegetti comemora gol pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco Da Gama

Publicado 13/12/2024 18:43

Rio - O Vasco foi pego de surpresa nos últimos dias com uma movimentação envolvendo o atacante Vegetti, artilheiro da equipe em 2024. De acordo com o canal "Atenção, Vascaínos", o argentino foi oferecido ao Fluminense por meio de seu empresário.

A atitude do representante do Pirata causou estranheza ao Vasco, já que o atleta tem mais um ano de contrato em São Januário. Além disso, Vegetti possui ótima relação com a diretoria cruz-maltina.

Vegetti já teve algumas conversas com o Vasco sobre a chance de prorrogar seu vínculo, que tem cláusula de renovação por mais um ano se ele atuar em 60% dos jogos no ano que vem. O clube já sinalizou que pretende fazer melhorias no contrato do camisa 99, já que ele é um dos mais valorizados do elenco.

Vegetti foi o principal nome do Vasco nesta temporada e peça importantíssima para a permanência na Série A. Em 2024, foram 54 jogos e 23 gols marcados.