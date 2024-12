Carro do camisa 9 do West Ham ficou completamente destruído - Reprodução / Internet

Carro do camisa 9 do West Ham ficou completamente destruídoReprodução / Internet

Publicado 13/12/2024 19:15

Técnico do West Ham, Julen Lopetegui disse ser "um milagre" a sobrevivência do atacante Michail Antonio, que sofreu um grave acidente de carro no último sábado (7) . O jamaicano teve o veículo parcialmente destruído e precisou passar por uma cirurgia na perna, segundo a imprensa inglesa.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), o treinador afirmou que irá visitá-lo no hospital, junto com o elenco.

"Nós iremos vê-lo hoje ou amanhã (sábado). O mais importante é que está se recuperando bem. A melhor notícia sobre Michail Antônio foi ele ter podido falar com a gente antes do jogo contra o Wolverhampton (domingo passado). Olhando para o estado do carro, foi um milagre", declarou o espanhol.

A imprensa local informou que a recuperação total do atleta, no mínimo, um ano. Michail Antonio passará algumas semanas internado antes de iniciar o processo de reabilitação. "Agora ele está forte, vai estar se recuperando nos próximos meses, primeiro como pessoa, e então como jogador", ponderou Lopetegui.