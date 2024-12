Rayssa Leal já havia vencido a competição em 2022 e 2023 - Reprodução / X @timebrasil

Publicado 15/12/2024 14:00

São Paulo - Rayssa Leal deu show e se tornou a primeira tricampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS) neste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A conquista veio em uma virada na última manobra, com direito a duas notas 9.1.

No somatório final, ficou com 35.4 pontos, à frente das japonesas Coco Yoshizawa, com 35.2, e Yemeka Oda, com 33.7.

"Eu não tenho palavras o suficiente. Tudo isso que aconteceu hoje vale mais do que esse troféu. Reviravolta, errei as duas primeiras tentativas. Estava nervosa, não vou mentir. O nível estava alto, várias notas 9. Estou realizada", declarou a brasileira após a vitória.

"Foi um ano muito bom, de muito aprendizado, física e mentalmente. Driblamos as dificuldades e deu tudo certo. É tudo ou nada. Na última manobra é bem isso, precisava de 9. Essa e algumas dariam 9, mas essa é a que fico mais confiante", revelou.

Antes de ganhar neste ano, a "Fadinha" já havia sido campeã em 2022 e 2023. Outras duas brasileiras também já venceram a competição: Letícia Bufoni, em 2015, e Pamela Rosa, em 2019 e 2020.