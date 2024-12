Eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu no Carioca rendeu piadas na internet - Reprodução/Redes sociais

Eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu no Carioca rendeu piadas na internet Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/12/2024 07:00

Rio - O ano de 2024 foi marcado por um calendário esportivo cheio, com Estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, Jogos Olímpicos, Libertadores e Copa Intercontinental. Na mesma medida em que torcedores curtiram e vibraram ao longo da jornada, os famosos memes "bombaram" na internet a cada fracasso de rival ou cena inusitada. A equipe do DIA recorda os melhores.

- Eliminação do Vasco do Carioca

As piadas começaram em março, com a eliminação do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca para o valente Nova Iguaçu, que foi vice-campeão da temporada perdendo para o Flamengo. O Cruz-Maltino enfrentou a equipe da Baixada Fluminense em dois jogos no Maracanã e não conseguiu vencer. Na ida empate em 1 a 1 e vitória da Laranja Mecânica por 1 a 0 na volta.

fotogaleria

- Vitória do Flamengo sobre o Vasco

No Brasileirão, a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 6 a 1 entrou para a história do clássico e repercutiu nas redes sociais. O Cruz-Maltino até saiu na frente, com Vegetti, mas Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz viraram para o Rubro-Negro no primeiro tempo. Antes do intervalo, o zagueiro João Victor foi expulso. Com um homem a mais, o Rubro-Negro pisou no acelerador na etapa complementar e ampliou o placar com Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

fotogaleria

- Olimpíadas em Paris

Ano olímpico é sempre especial e a abertura dos Jogos de Paris, em julho, registrou ótimos momentos para curtição na web por parte de torcedores. Dos desfiles das delegações, passando por momentos da coreografia de abertura e show de fumaça no Rio Sena, tudo foi motivo para boas piadas nas redes sociais.

fotogaleria

Nas disputas em solo francês, o início da campanha do Time Brasil foi de muitos embates com o Japão e derrotas nos primeiros dias. Em três dias de competição, nossa delegação sucumbiu para os asiáticos no rugby feminino, skate street masculino, futebol feminino (com virada épica nos acréscimos) e até no surf, com Felipe Toledo perdendo para Reo Inaba. Isso fez diversos perfis oficiais se irritarem com os japoneses.

fotogaleria

- Eliminação do Tricolor da Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, a eliminação do Fluminense repercutiu. O Tricolor não foi páreo para o Juventude e caiu nas oitavas de final. A equipe de Mano Menezes perdeu o jogo de ida, em Caxias do Sul, por 3 a 2, e empatou a partida da volta, no Rio de Janeiro, por 2 a 2.

fotogaleria

- Fase ruim do Flamengo

De volta ao Brasileirão, a vitória de goleada do Botafogo sobre o Flamengo por 4 a 1 repercutiu entre os internautas. Mateo Ponte abriu o placar para o Glorioso, mas Bruno Henrique deixou tudo igual e ainda fez a comemoração do "chorôrô". Na etapa complementar, o Alvinegro deslanchou e garantiu a vitória com gols de Igor Jesus e Matheus Martins.

fotogaleria

O Flamengo também foi alvo de zoações pela eliminação na Libertadores. O Rubro-Negro era o favorito no confronto diante do Peñarol, mas perdeu o jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 1 a 0. Na volta, em Montevidéu, não saiu do zero com o time uruguaio e se despediu da competição.

fotogaleria

Apesar disso, o Flamengo deu a volta por cima na temporada e sagrou-se campeão da Copa do Brasil. O Rubro-Negro conquistou o título ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, e por 1 a 0, na partida da volta, em Belo Horizonte.

fotogaleria

- Botafogo conquista campeonatos

O fim de 2024 termina com provocações ao Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Alvinegro sofreu com o calendário e foi eliminado precocemente do Intercontinental. O time carioca perdeu para o Pachuca (MEX) por 3 a 0 e se despediu da competição, que acontece no Catar.

fotogaleria