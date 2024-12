Benzema tem 10 gols e três assistências pelo Al-Ittihad na atual temporada - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 17/12/2024 12:59

Karim Benzema não descarta a aposentadoria ao fim da temporada 2024-25. O atacante francês, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, já tem planos para seguir em outra carreira no futebol, atuando como embaixador do Real Madrid pelo mundo.



Segundo o site espanhol 'Revelo', Benzema está cansado da rotina diária de treinos e jogos. Além disso, deseja volta a morar na Espanha, onde jogou 14 anos pelo clube merengue.



A decisão ainda não está tomada, até porque o jogador de 36 anos tem contrato com o Al-Ittihad até 2026.



Ainda segundo o site espanhol, os árabes não acreditam que ele pare no próximo ano. Mas caso seja essa decisão, não criariam problemas para a rescisão de contrato por aposentadoria, já que economizariam cerca de R$ 650 milhões em salários.