Publicado 24/12/2024 14:05

Rio - O ex-lateral e ídolo do Flamengo, Athirson, proporcionou um pouco de alegria para crianças que estão em tratamento contra o câncer em hospitais do Rio de Janeiro. Após a realização da 4ª edição de seu jogo de futebol solidário, o craque presenteou diversas crianças com brinquedos doados e adquiridos com as doações durante a partida realizada no último domingo (22) no Centro de Futebol Zico.



"Uma alegria muito grande, pois quanto mais a gente faz o bem sem olhar a quem, mas faz sentido toda a realização do nosso jogo solidário. É a oportunidade de poder retribuir tudo que o futebol me proporcionou, deixando um legado com um simples gesto de solidariedade". Disse, emocionado, o craque.

Athirson visitou a ala da pediatria do Hospital Federal da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, além da Casa Ronald Mc Donald, que hospeda crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer no INCA/RJ. A ação solidária foi realizada em parceria com o programa Missão Medula, da agente de projetos sociais Marcia Abdalla, que realiza palestras de incentivo à doação consciente de medula óssea.



O 4º Jogo Solidário Athirson e Amigos aconteceu no último domingo (22), no Centro de Futebol Zico, com a presença do próprio Galinho de Quintino, além de craques como Wellington Rato e Emerson Urso, que ainda estão em atividade profissionalmente, de ex-jogadores como Petkovic, Grafite, Wilson Gottardo, Leandro Ávila, Fernandão, entre outros.