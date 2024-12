Marquinhos disputou apenas 29 jogos pelo Fluminense em 2024 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marquinhos disputou apenas 29 jogos pelo Fluminense em 2024Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/12/2024 19:08

O Cruzeiro encaminhou a chegada de mais um jogador que atuava em um dos gigantes do futebol brasileiro para a temporada de 2025. Trata-se do atacante Marquinhos, que vestiu a camisa do Fluminense em 2024 por empréstimo junto ao Arsenal, da Inglaterra, e assinará com a Raposa nos mesmos moldes para o próximo ano.

Marquinhos conta com a confiança do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense no primeiro semestre da temporada. As informações são do jornalista Heverton Guimarães.

Pelo Tricolor, o atacante disputou 29 jogos sendo boa parte sob comando de Diniz, quando chegou jogar até mesmo improvisado pelo lado direito na lateral na ausência de Samuel Xavier. Foram dois gols e duas assistências no ano.

O jogador foi contratado pelo Arsenal em junho de 2022 e custou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época) pagos ao São Paulo. No time londrino, foram apenas seis jogos com o elenco principal, tendo anotado um gol e uma assistência.

O Cruzeiro é o clube que mais se movimenta no mercado de olho na próxima temporada para Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A Raposa, além das tratativas por Marquinhos, já anunciou a chegada do atacante Dudu (ex-Palmeiras), dos meias Christian (ex-Athletico-PR) e Rodriguinho (ex-América-MG), e tem acordo verbal com Eduardo e Gabigol, que ficarão livres no mercado a partir do dia 31/12, quando encerrarão seus vínculos com Botafogo e Flamengo, respectivamente.