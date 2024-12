Galvão Bueno negocia com a Band para transmissões da Fórmula 1 - Globo/Beatriz Damy

Publicado 24/12/2024 18:37

Rio - Fora da TV Globo após 43 anos, Galvão Bueno tem negociações avançadas para trabalhar na Band em 2025. O experiente narrador chegaria à emissora para comandar as transmissões da Fórmula 1 a partir da próxima temporada, além de ter um programa semanal.

O acordo entre as partes deve ser concluído nos primeiros dias de 2025. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Nas transmissões da Fórmula 1, Galvão seria o narrador e, com isso, Sérgio Maurício passaria a desempenhar a função de comentarista. Quanto ao programa semanal, a expectativa é de que tenha o mesmo formato do "Bem, Amigos!", que apresentava às segundas pela noite no SporTV.

Além da Band, Galvão também estará no Prime Video em 2025 para jogos da Copa do Brasil e ações publicitárias visando divulgação das datas do Brasileirão. O streaming terá 38 jogos por ano a partir do novo acordo de transmissão.