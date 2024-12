Torcedores do Juve Stabia celebraram gol de Romano Floriani Mussolini com gesto fascista - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/12/2024 14:25

"Não aceitamos exploração de um garoto de ouro como Romano Floriani Mussolini e o mesmo vale para nossos torcedores que torceram como sempre fizeram no passado com qualquer outro atleta", registrou o clube, em comunicado divulgado.

No último domingo (22), a cena chamou a atenção nas redes sociais e na imprensa do país. Nela, os torcedores do Juve Stabia celebraram o tento do lateral-direito fazendo o gesto da saudação fascista - também chamada de saudação romana - diversas vezes. Ao mesmo tempo, gritos de "Mussolini", em resposta ao locutor do estádio que repetia "Romano" no sistema de som, foram entoados.

Romano garantiu, em entrevista ao periódico 'Gazzetta dello Sport', que faz questão de ser chamado de Mussolini. Antes, ele utilizava na camisa o nome 'Floriani M.', porém, no Juve Stabia, decidiu utilizar o sobrenome do fundador do fascismo que governou a Itália entre 1922 e 1943 e aliado do nazista Adolf Hitler.