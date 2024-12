Luto - Reprodução

Publicado 31/12/2024 13:31

O jogador de futsal André Augusto, da equipe Marreco, morreu na segunda-feira (30), aos 31 anos. Ele estava internado no hospital desde a véspera do Natal, na cidade de Pato Branco, no Paraná.

A principal suspeita do óbito é infecção de meningite bacteriana. A grave doença afeta as meninges, que são camadas de tecido que cobrem cérebro e a medula espinhal.



André Augusto disputou 64 jogos pelo Marreco Futsal em duas passagens pelo time Divulgação / Marreco Futsal

"Obrigado, André! Sua memória sempre permanecerá viva em nossos corações, e seu legado sempre será lembrado e respeitado dentro e fora das dependências deste clube. Sua dedicação, humildade e comprometimento foram, e sempre serão, pilares fundamentais para todos nós", afirmou o Marreco Futsal, em nota oficial.



Segundo relatos de familiares, André Augusto estava na casa dos sogros, em Mariópolis, cidade vizinha a Pato Branco, quando começou a sentir forte dor de cabeça. Inicialmente levado a uma unidade de saúde, o jogador foi encaminhado ao hospital de Pato Branco para o tratamento contra a infecção bacteriana.



A confirmação da causa da morte ainda será confirmada após o resultado dos exames. Ele deixa a esposa e um filho. A família autorizou a doação dos órgãos dele.