Flamengo foi campeão da Copinha pela última vez em 2018 - Staff Images / Flamengo

Publicado 02/01/2025 14:31

Rio - A Copa São Paulo de Futebol Júnior é um dos principais torneios de base do Brasil e já foi o palco dos primeiros passos de muitos craques. Atual campeão, o Corinthians é o maior vencedor da competição com 11 títulos, seguido do Fluminense com cinco, empatado com o Internacional. Porém, nem todos do "G-12" venceram o torneio: Botafogo e Grêmio ainda buscam a conquista inédita.

Dono de cinco títulos, o Fluminense não conquista a competição desde 1989. Na época, o Tricolor passou em primeiro no Grupo B, que contava com os paulistas Portuguesa, Nacional e XV de Piracicaba. No mata-mata, eliminou América-SP nas quartas e o Internacional na semifinal, antes de superar a Juventus-SP na decisão por 1 a 0. Os outros títulos foram em 1971, 1973, 1977 e 1986.

Já o Flamengo é o segundo maior vencedor do Rio, com quatro títulos — sendo três neste século (2011, 2016 e 2018), além de 1990. O Vasco, por sua vez, foi campeão apenas em 1992, após vencer o São Paulo nos pênaltis por 5 a 3. Apesar disso, foi o último carioca a chegar na decisão, quando sofreu o troco da equipe paulista, também nos pênaltis (3 a 1), em 2019.

O Botafogo, por outro lado, nunca conquistou a Copinha. O Alvinegro foi vice-campeão em 1971, quando perdeu para o Fluminense na decisão. Na época, as equipes protagonizaram uma partida de oito gols e empataram por 4 a 4. O Tricolor chegou a abrir 3 a 1, mas cedeu o empate e chegou a levar a virada na prorrogação, mas arrancou o empate no último minuto. Nos pênaltis, os tricolores venceram por 4 a 3.

Maiores campeões da Copinha:

1º - Corinthians: 11 títulos

2º - Fluminense e Internacional: 5 títulos

3º - Flamengo e São Paulo: 4 títulos

4º - Santos e Atlético-MG: 3 títulos

5º - Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa e Nacional-SP: 2 títulos

6º - Vasco, Cruzeiro, Guarani, Juventus-SP, América-MG, Marília, Paulista, Santo André, Roma-SP e Figueirense: 1 título