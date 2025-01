Carlo Ancelotti é o técnico do Real - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 02/01/2025 13:41

Espanha - O técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, evitou se pronunciar nesta quinta-feira (2) sobre a possibilidade de que o clube 'merengue' recorra ao mercado de inverno para reforçar seu plantel.

"O mercado? Veremos. Temos muitos jogos em janeiro e estamos focados nisso. Falar de mercado não é fácil para mim neste momento. Estou muito satisfeito com o elenco que temos e quando houve dificuldades, nós as superamos", declarou o italiano na coletiva de imprensa antes do confronto com o Valencia, no Mestalla, em jogo adiado da 12ª rodada da LaLiga.

Ancelotti disse que o austríaco David Alaba está prestes a retornar à equipe e que fará mudanças: "Estamos pensando em fazer alguma coisa com as rotações, principalmente atrás, quando Alaba voltar. Teremos mais oportunidades e é a posição em que sofremos mais. Alaba está muito perto e a partir do dia 20 de janeiro poderá jogar e isso vai nos ajudar”.

O treinador iniciou a sua primeira coletiva de imprensa do ano manifestando o seu estado de espírito depois de terminar 2024 na segunda posição, um ponto atrás do líder Atlético de Madrid. "Começamos um novo desafio em 2025 com grande entusiasmo. Será um jogo exigente em Valência porque o treinador mudou e queremos começar bem. Podemos subir posições na tabela e os dias de descanso correram bem", comentou.



Ancelotti também falou sobre o Barcelona e o caso Dani Olmo: "Não conheço o assunto em detalhes. O que posso dizer é respeitar todos os clubes, as instituições e as regras. Mas não posso responder".



Por outro lado, o italiano comentou a queda de rendimento do Barça nos meses de novembro e dezembro. "Ninguém esperava esse declínio do Barcelona, mas acho que o nível de competitividade na Liga significa que o número de pontos necessários para vencer irá diminuir um pouco; é por isso também que o Atlético está lutando e isso gera mais incertezas".



O treinador acredita que serão necessários menos de 90 pontos para conquistar o título do campeonato espanhol. "Barça e Atlético são rivais iguais na Liga. O que nos aconteceu em novembro aconteceu com o Barça em dezembro", concluiu.