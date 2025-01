João Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiro - Renan Areias / Agência O Dia

João Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiroRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/01/2025 09:00 | Atualizado 03/01/2025 09:03

Rio - João Fonseca é finalista do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. O jovem tenista brasileiro venceu o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0, com parcial dupla de 6/3, e avançou para a decisão do torneio.

Essa é a nona vitória consecutiva de João Fonseca, que está invicto desde a conquista do Next Gen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita. O adversário da final será o vencedor do jogo entre o espanhol Martin Landaluce e o americano Ethan Quinn.

João Fonseca teve uma atuação dominante diante do britânico. No primeiro set, não permitiu uma quebra de saque e quebrou uma vez do britânico, vencendo por 6 a 3. Já no segundo set, quebrou duas vezes o saque de Jacob Fearnley e fechou novamente em 6 a 3.