Buffon elogiou o novo formato do Mundial de Clubes, que começa a partir de junho de 2025AFP

Publicado 03/01/2025 14:51

Rio - Um dos maiores goleiros da história do futebol italiano e campeão do mundo em 2006, Gianluigi Buffon elogiou o novo formato do Mundial de Clubes, que começa a partir de junho de 2025. O torneio terá formato semelhante da Copa do Mundo com 32 equipes e será disputado a cada quatro anos. O ex-goleiro vê o torneio como "inovador" e acredita que vai gerar motivação para os participantes.

"Vai ser uma nova competição, um torneio que vai motivar todos os clubes e seus jogadores a tentar ganhar e dar o seu melhor. Acho que isso é muito bom. Às vezes, como vimos em muitas outras situações, o futebol precisa mostrar alguma coisa nova, inovar. E, para mim, esse Mundial de Clubes é uma boa ocasião", disse o ex-goleiro ao site oficial da Fifa.

O Mundial de Clubes de 2025 será disputado entre os dias 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. O Brasil é o único país com quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo — ambos garantiram vaga por causa dos títulos da Libertadores entre 2021 e 2024. Os três primeiros serão cabeças de chave dos grupos.

Buffon se aposentou em 2023, aos 45 anos. Ao longo de 28 anos de carreira, o ex-goleiro defendeu Parma e Juventus, da Itália, além do Paris Saint-Germain, da França. Com a camisa da Juve, Buffon viveu a melhor fase da carreira, onde conquistou dez títulos do Campeonato Italiano. Já pela seleção italiana, foi campeão do mundo em 2006 e vice-campeão europeu em 2012.