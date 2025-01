Denilson - Divulgação

Publicado 06/01/2025 16:15 | Atualizado 06/01/2025 16:20

Rio - Denilson é o novo comentarista do Grupo Globo. Nesta segunda-feira (6), a emissora confirmou a contratação do pentacampeão, que participará de um novo programa dominical no SporTV e ainda atuará na edição paulista do "Globo Esporte" e em coberturas de jogos da seleção brasileira.

"Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo", vibrou Denilson.



O ex-meia se aposentou dos gramados em 2010, ano em que iniciou sua carreira como comentarista na Band, onde ficou por 14 anos. Marcou época na emissora paulista ao lado de Renata Fan no "Jogo Aberto", programa do qual se despediu no fim do ano passado.

"Tenho certeza de que vou crescer muito como comunicador aqui, esse é o meu grande objetivo. Eu começo um novo caminho, uma nova história e estou cheio de expectativas. Não tem lugar melhor para poder dar esse salto profissional, continuar a evoluir e aprender. Então é unir conhecimento, forças e fazer um grande 2025", afirmou.

Como jogador, Denilson se notabilizou pelo jeito irreverente e atuações por clubes como São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Betis e Bordeaux. Após a aposentadoria, levou o jeito brincalhão para a TV, onde ficou conhecido pelo bom humor.