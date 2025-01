Pep Guardiola é técnico do Manchester City - AFP

Publicado 06/01/2025 15:00

O técnico Pep Guardiola exaltou a boa fase do brasileiro Savinho neste momento em que o Manchester City trabalha para voltar a engatar uma sequência de vitórias a fim de encerrar de vez a desconfiança do torcedor em relação ao time.

Destaque na vitória diante do Leicester, quando marcou um gol e deu uma assistência, e também no triunfo diante West Ham, quando voltou a ser decisivo com dois passes para o centroavante Haaland balançar a rede, Savinho recebeu o reconhecimento do treinador espanhol.



"Ele tem coisas a melhorar. Não é tão agressivo quando tem a bola, mas tem algo de especial e brilhante que ajuda muito o time. Enquanto estava com as pernas frescas, fez boas jogadas. Estou muito feliz por ele", afirmou o treinador.