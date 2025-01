Klaassen, à esquerda, viveu cenário idêntico ao de Pelé, em 1968 - Divulgação / Ajax

Klaassen, à esquerda, viveu cenário idêntico ao de Pelé, em 1968Divulgação / Ajax

Publicado 06/01/2025 14:38

Alemanha - Um episódio curioso aconteceu durante um amistoso entre Stuttgart, da Alemanha, e Ajax, da Holanda, no último domingo (6). O meia Davy Klaassen, do clube holandês, acabou sendo expulso no início da segunda etapa. Porém, após um pedido dos treinadores das duas equipes, voltou ao jogo.

O motivo é simples. Tanto alemães quanto holandeses estão com seus respectivos campeonatos nacionais em recesso. Enquanto não retornam, os clubes aproveitam para manter o ritmo de jogo e fazer testes para a sequência da reta final da temporada.

Com isso, o alemão Sebastian Hoeness, do Stuttgart, e o italiano Francesco Farioli, do Ajax, conversaram com o árbitro do duelo para explicar como a expulsão prejudicaria as avaliações de ambos os técnicos em relação ao confronto.

56. Davy Klaassen received a red card but is allowed to continue playing after discussions between the two teams. #vfbaja pic.twitter.com/H2HSVVelBI — AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2025

Portanto, após uma revisão improvisada no VAR, Klaassen retornou ao gramado e seguiu jogando até o apito final. No fim, as equipes empataram em 2 a 2.