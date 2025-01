Oscar Piastri acredita que pode brigar pelo título da Fórmula 1 em 2025 - Andrej Isakovic / AFP

Oscar Piastri acredita que pode brigar pelo título da Fórmula 1 em 2025Andrej Isakovic / AFP

Publicado 06/01/2025 14:35

Rio - Uma das grandes revelações do automobilismo nos últimos anos, o piloto Oscar Piastri acredita que tem condições de lutar pelo título da Fórmula 1 em 2025. Quarto colocado do Mundial de 2024, o jovem australiano confia no seu potencial e se vê com as "ferramentas necessárias" para brigar pelo troféu na próxima temporada.

"Acho que posso, sim. Ainda tenho o que aprender e melhorar, mas sinto que estou chegando a um ponto em que sinto que tenho quase todas as ferramentas que preciso. Só não estou colocando tanto elas juntas como quero e sinto que no ano passado eu não tinha todas as ferramentas de que precisava. Tinha algumas, mas ainda sentia falta de outras", disse em entrevista ao "Motorsport".

Piastri chegou na Fórmula 1 após conquistar os títulos da Fórmula 3 e Fórmula 2 em anos consecutivos — algo que o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu repetir em 2023 e 2024. Ele começou como reserva na Alpine, mas acertou com a McLaren e estreou na principal categoria do automobilismo em 2023, ficando em nono lugar no Mundial de pilotos, com 97 pontos.

Já no ano passado, Piastri evoluiu assim como o carro da McLaren, que conquistou o título de construtores e encerrou a sequência da Red Bull, campeã em 2022 e 2023. O jovem australiano foi o quarto colocado com 292 pontos, e venceu as etapas do Azerbaijão e Hungria. Na corrida de São Paulo, o piloto chegou a liderar a corrida sprint desde o início, mas cedeu a vitória para o companheiro Lando Norris, que brigava pelo título.