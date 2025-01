Fotos! Veja detalhes da mansão de R$ 25 milhões alugada por Gabigol em Minas Gerais

Novo atacante do Cruzeiro, Gabigol já acertou todos os detalhes de sua mudança para Minas Gerais. O ídolo do Flamengo alugou uma mansão avaliada em R$ 25 milhões em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Veja as fotos na galeria acima! Belo Horizonte -, Gabigol já acertou todos os detalhes de sua mudança para Minas Gerais. O ídolo do Flamengo alugou umaem um condomínio de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a "Itatiaia", Gabigol pagará um aluguel de R$ 60 mil mensais. A mansão está em um terreno de 10 mil metros quadrados, com direito a amplo gramado, paisagismo e até um pomar.

De acordo com informações da imobiliária Só Mansões, responsável pela administração do imóvel, a nova moradia do jogador conta com sete suítes, nove banheiros, sala de TV, sala de estar, biblioteca, adega e cozinha ampla. Há ainda a área de lazer, com espaço gourmet completo, com cozinha, churrasqueira, fogão a lenha, sauna, academia, spa, piscina aquecida, sala de jogos e de televisão e mais dois banheiros para convidados.

O local também conta com uma segunda casa separada da principal, onde Gabigol poderá receber hóspedes. De acordo com a imobiliária responsável pelo imóvel, o IPTU está acima de R$ 9 mil.

