Leidy Cardoso é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 11:20

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, está aproveitando os primeiros dias do ano no Brasil. A beldade está em Jurerê, bairro de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Em suas redes sociais, ela tem publicado o que tem feito no país.

Além de ter passado o ano novo curtindo a queima de fogos na praia, Leidy também publicou fotos em frente a um restaurante conhecido de Florianópolis.

Nascida no Paraguai, Leidy Cardozo é musa do Olimpia, principal clube do país. A beldade tem mais de 2025 mil seguidores no Instagram.