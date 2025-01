John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é o acionista majoritário da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2025 15:30

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor encaminhou a venda de suas ações do Crystal Palace, clube inglês que disputa a Premier League. O empresário estadunidense assinou um acordo de exclusividade com um grupo de investidores da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

De acordo com o "The Athletic", a oferta inicial foi de 185 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual) e considerada baixa. O segundo montante ofertado, não revelado, agradou Textor, que detém 45% das ações do Palace.

O acionista da SAF do Botafogo tem a intenção de comprar outro clube inglês com maioria das ações para aumentar o poder de decisão e integrar o portfólio da Eagle Football, que também conta com RWD Molenbeek, da Bélgica, e Lyon, da França.

Fazem parte do grupo que quer comprar o Crystal Palace o técnico principal do Dallas Mavericks, Jason Kidd, o ex-executivo esportivo do Morgan Stanley, Bejan Esmaili, e o ex-executivo advogado da Roc Nation, Wajid Mir. O financiamento será de Mansoor e Haider Syed, dois irmãos nascidos na Arábia Saudita e criados nos Estados Unidos.