David Ricardo comemora gol marcado na vitória do Ceará sobre o Avaí - Gabriel Silva / Ceará SC

Publicado 06/01/2025 16:14

Botafogo, pelo zagueiro David Ricardo. O Vozão quer um valor próximo de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) para vender o jogador, de 22 anos, para a equipe carioca. A informação foi dada primeiramente pelo jornal "O Povo". O Ceará fez uma contraproposta ao, pelo zagueiro David Ricardo. O Vozão quer um valor próximo de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) para vender o jogador, de 22 anos, para a equipe carioca. A informação foi dada primeiramente pelo jornal "O Povo".

O jovem zagueiro se destacou no sub-20 da equipe, e assim ganhou chances no time profissional do Ceará em 2022. Em 2024 teve sua melhor temporada com a camisa do Vozão, quando fez 46 partidas, marcando três gols e distribuindo duas assistências.

Anteriormente, o Glorioso fez uma primeira oferta de 1,2 milhão de dólares (R$ 7,2 milhões) mais o lateral-esquerdo Hugo, que hoje está emprestado ao Vitória, da Bahia.



Caso se concretize, o zagueiro será o primeiro reforço da equipe alvinegra para 2025, ano em que o Botafogo disputa o Super Mundial de Clubes da FIFA.