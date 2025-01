Comemoração dos jogadores do Real Madrid - Divulgação/X @realmadrid

Publicado 06/01/2025 17:05 | Atualizado 06/01/2025 17:14

Espanha - O Real Madrid não encontrou dificuldades diante do Deportiva Minera e confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. Cheio de reservas, os merengues venceram o time da quarta divisão espanhola por 5 a 0, nesta segunda-feira (6), no Estádio Cartagonova.

A equipe do técnico Carlo Ancelotti dominou a partida de ponta a ponta e construiu a vitória logo no primeiro tempo, com gols de Federico Valverde, Camavinga e Arda Güler. Na etapa complementar, Modric e Arda Güler, mais uma vez, transformaram o triunfo em goleada.

O brasileiro Endrick, que não entrava em campo desde o empate por 3 a 3 com o Rayo Vallecano, em 14 de dezembro, pelo Campeonato Espanhol, ganhou oportunidade no time titular e atuou durante os 90 minutos. Já Vini Jr e Mbappé, que são titulares, tiveram minutos no segundo tempo.

Agora, o Real Madrid foca na Supercopa da Espanha. A equipe de Ancelotti enfrentará o Mallorca na próxima quinta-feira, às 16h, na Arábia Saudita, pela semifinal da competição.