Vini Jr no jogo do Real Madrid contra o Valencia - José Jordan / AFP

Vini Jr no jogo do Real Madrid contra o ValenciaJosé Jordan / AFP

Publicado 07/01/2025 12:16

Vini Júnior continua gerando debates na imprensa espanhola e o jornalista José Manuel Estrada Calzada, mais conhecido por Pipi Estrada, da rádio Marca, fez fortes críticas ao comportamento do jogador brasileiro. Na última sexta-feira (3), o atacante do Real Madrid foi expulso no duelo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, após desentendimento com o goleiro Dimitrievski.



Segundo o profissional de imprensa, o Real Madrid começa a ficar cansado do atacante, diante de seguidas polêmicas envolvendo seu nome.



"Não digo que ele mereça (a expulsão contra o Valencia), mas, se o seu comportamento é assim, irá ter problemas. No Real Madrid, começam a ficar cansados de Vinícius. O presidente (Florentino Pérez) começa a ficar cansado de Vinícius", afirmou o jornalista Pipi Estrada no programa "La Tribu".



O profissional de imprensa desaprovou a forma como o brasileiro se comporta em campo. "Vinícius continua igual, com um comportamento antidesportivo, com os dedos para cima, para baixo, os dois dedos para cima, os dois para baixo, até desrespeitoso. Afinal, se você semear vento, você colhe uma tempestade. É o que Vinícius está fazendo", afirmou.



No último final de semana, o técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do atacante após a expulsão do atleta diante do Valencia. "Não era vermelho, era amarelo, e por isso esperamos que ele não perca jogos. É difícil ser ele, aguentar tudo que acontece, os insultos. Simples assim, mas ele tenta melhorar. Está triste pelo vermelho e pediu desculpas, mas é preciso olhar para frente", disse o treinador do Real.