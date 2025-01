Neymar é jogador do Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 07/01/2025 22:30 | Atualizado 07/01/2025 22:31

Neymar admitiu que a Copa do Mundo de 2026 será sua última. O atacante do Al-Hilal deu a declaração em entrevista à "CNN", divulgada nesta terça-feira (7). Ele terá 34 anos na próxima edição do torneio, que acontecerá sede no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

"Sei que é a minha última Copa. Então é meu último tiro, minha última chance e vou fazer de tudo para que eu possa conseguir (o título mundial)", disse Neymar, à CNN.

Em Copas do Mundo pelo Brasil, Neymar tem 13 jogos, oito gols marcados e quatro assistências distribuídas. Apesar de protagonista da Seleção, ele sofreu com lesões e não conseguiu chegar à final ainda.

Em 2014, uma lesão grave na coluna o tirou do torneio na as quartas de final. Na fase seguinte, sem Neymar, o Brasil perdeu para a Alemanha por 7 a 1. Na disputa pelo terceiro lugar, a Holanda derrotou a Amarelinha por 3 a 0.

Já em 2018, disputou todos os jogos com o Brasil, que perdeu para a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final. Em 2022, se lesionou no primeiro jogo da competição, voltou no sacrifício, mas viu a Seleção cair nas quartas para a Croácia nos pênaltis.

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção, à frente de Pelé, com 79 gols, e o maior assistente, com 59 em 125 partidas.