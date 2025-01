Comemoração dos jogadores da America-RJ - Reprodução/X @AmericaRJ

Publicado 07/01/2025 21:22

São Paulo - O America garantiu a classificação para a segunda fase da Copinha pela primeira vez na história do clube. A conquista da vaga antecipada veio com a vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0 no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira, nesta terça-feira (7), pela segunda rodada do Grupo 14. Breno anotou o único gol da noite.

CLASSIFICADOSSS!!!



America vence Atletico-GO por 1x0 e se classifica pra 2ª fase da @copinha pela 1ª vez na história!!! SANGUEEEEE! QUE ORGULHO DOS #CriasDoMecão



Breno anotou o gol do Mecão!



Eduardo Carmin pic.twitter.com/hJCO3FI7q2 — America Football Club (@AmericaRJ) January 7, 2025

Com o resultado, a equipe do técnico Sérgio Trepte chegou aos seis pontos e lideram o grupo. O Dragão, por sua vez, tem apenas um e aparece na terceira posição. A segunda colocada é a Portuguesa-SP, com quatro pontos. A Itapirense está zerada e ocupa a lanterna.

Os Crias do Mecão voltam a campo na próxima sexta-feira, às 16h45, para enfrentar a Portuguesa no mesmo estádio. A partida é válida pela última rodada do Grupo 14.

Antirracismo

O jogo também foi marcado por ações antirracistas dos Crias do Mecão. Antes do início da partida, os jogadores do America estenderam uma faixa que levava a seguinte frase: "Racismo, não! O America repudia todo e qualquer ato de racismo! Essa luta é nossa!".

Além disso, logo após o gol de Breno, os jogadores do America levantaram o punho cerrado para mostrar apoio à luta contra o racismo.

GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL



BRENO DE CABEÇA!!! AMERICA 1 x 0 ATLÉTICO-GO



SANGUEEEEE! pic.twitter.com/rmDO3aoU6G — America Football Club (@AmericaRJ) January 7, 2025

A manifestação aconteceu porque João Pedro, do America, relatou ter sofrido racismo de um atleta do Itapirense , durante a partida entre as duas equipes no último sábado, em Itapira. Otime carioca levou a melhor e venceu aquele jogo por 2 a 1.

O atleta, que disse ter sido chamado de "macaco do c..." por Marcus Vinicius, registrou um boletim de ocorrência. A ofensa racista teria ocorrido ainda no gramado logo após o apito final da partida. O episódio foi citado na súmula do árbitro Elder Patrick Dantas.