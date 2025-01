Matheus Babi em jogo do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 07/01/2025 16:05

Botafogo e atualmente no Peñarol, comentou sobre o confronto entre as equipes, pela semifinal da Libertadores, em entrevista ao "Charla Podcast". O atacante fez reclamações do tratamento recebido ao clube uruguaio no Rio de Janeiro, alegando que a equipe teve seu desempenho prejudicado. Matheus Babi, ex-jogador doe atualmente no Peñarol, comentou sobre o confronto entre as equipes, pela semifinal da Libertadores, em entrevista ao "Charla Podcast". O atacante fez reclamações do tratamento recebido ao clube uruguaio no Rio de Janeiro, alegando que a equipe teve seu desempenho prejudicado.

"Fizeram muita, tipo, sacanagem conosco indo pro jogo, pô. Nós levamos uma hora, para ir do hotel ao estádio, uma hora e meia, pô. Chegamos em cima da hora do jogo. Pararam o nosso ônibus para o ônibus do Botafogo passar. Aí, tipo, passamos pelo meio da torcida do Botafogo, já tacando os negócios no ônibus. Ali já deu uma desestabilizada na mente também. Aconteceu isso. Primeiro foi a briga da torcida, depois isso", apontou Babi..

Ainda sobre a partida, o jogador do Peñarol lamentou a derrota no Nilton Santos. Segundo ele, a equipe tentou jogar, mas sofreu um apagão, sendo goleada em um trecho curto de 22 minutos.

"(O Peñarol) Tentou jogar, tentou jogar, não deu certo, teve um apagão e as coisas favoreceram pelo Botafogo. Do nada 5, foi em 22 minutos, se eu não me engano, cinco gols. Uma loucura. Um apagão, um apagão, tipo, inexplicável, mano, do nada você toma cinco gols. Não dá pra entender, o futebol é loucura", desabafou.



Por causa de pouca segurança, o jogo da volta não foi realizado no estádio Campéon Del Siglo. Matheus Babi acredita que a mudança para o estádio do Centenário influenciou na eliminação, porque os jogadores e torcedores ainda acreditavam na classificação.



"Os caras estavam acreditando ainda, mano. No dia, trocaram o estádio. Porque se fosse no Campéon Del Siglo ia ser diferente. Os caras acreditam até o último minuto. Tanto que, tipo, no primeiro tempo foram cinco chances claras. Imagina se no primeiro tempo terminasse 2×0. Aí troca de estádio. Do nada. No jogo, creio que também a expulsão do goleiro lá atrapalhou bastante. Os caras acreditaram até o fim", completou.