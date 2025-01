Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo de 2024 pelo prêmio Fifa The Best - Karim Jaafar / AFP

Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo de 2024 pelo prêmio Fifa The BestKarim Jaafar / AFP

Publicado 11/01/2025 17:00

o desejo e a confiança em contratar o melhor jogador do mundo.

A liga da Arábia Saudita ainda acredita poder convencer Vini Jr a se transferir para um clube do país. Apesar da primeira negativa do atacante em 2024, o CEO da Liga, Omar Mugharbel, reforçou

"Pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso", afirmou Omar ao jornal 'Diario AS'.



Em agosto, o mundo do futebol ficou abalado com a possibilidade de fundo soberano de investimentos da Arábia Saudita pagar a multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,2 bilhões).



A ideia comprá-lo para jogar no Al-Hilal, de Neymar e Jorge Jesus. Entretanto, o próprio Vini Jr rejeitou a proposta de salário astronômico para permanecer no Real Madrid.



"Os principais jogadores têm visibilidade global e alto valor comercial. Obviamente faz a liga crescer. É muito importante em termos desportivos, mas também em termos de visibilidade e comercialmente", disse o CEO da liga saudita.