Cuca voltou a ser técnico do Atlético-MG - Daniela Veiga / Atlético

Cuca voltou a ser técnico do Atlético-MGDaniela Veiga / Atlético

Publicado 13/01/2025 14:00

Belo Horizonte - Cuca foi apresentado como novo técnico do Atlético-MG na manhã desta segunda-feira (13), em Belo Horizonte. Durante entrevista coletiva, o treinador voltou a falar sobre o Caso de Berna, na Suíça, quando ele e outros três jogadores do Grêmio foram detidos acusados de terem tido relações sexuais com a garota sem consentimento.

o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, anulou a condenação, já que o julgamento aconteceu à revelia. A nova sentença não inocenta o treinador das acusações. Em 1989, Cuca foi condenado pelos crimes de coação e ato sexual com menor. Porém, no início do ano passado,, já que o julgamento aconteceu à revelia.

Sem se aprofundar no caso, Cuca destacou as atitudes que vem tomando desde que o processo foi anulado.

"Demorei muito tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele. Eu demorei a ver meus defeitos. Eu tentava falar do Cuca, e a sociedade queria saber da causa, do que eu como homem podia fazer. Tenho trabalhado incessantemente para ser uma pessoa melhor, entender o tema, não só pelo Cuca, pelas minhas filhas, minha mãe, mas pelo respeito que as mulheres merecem. Estou aliado a isso. Tenho participado de palestras, onde conseguimos reunir meninas e meninos e discutir o tema de peito aberto.", afirmou.

"Acho que esse tema é muito importante e busco um mundo melhor. A gente vive muito em um mundo machista. O futebol é muito machista (...) Vamos fazer coisas importantes também, pelo respeito as mulheres. Isso tá dentro de mim. Não sou de fazer propaganda do que eu fiz, faço de forma discreta e vou continuar fazendo, bandeira que eu empunhei e que vou continuar fazendo", completou o técnico.

Será a quarta vez que Cuca comandará o Atlético-MG. Nas passagens anteriores, o treinador fez história aos conquistar títulos importantes, como a Libertadores de 2013 e o Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021.

O CASO CUCA

Em 1987, Cuca jogava pelo Grêmio e foi defender o clube gaúcho em uma excursão pela Europa. Ele e mais três colegas de time, Eduardo, Henrique, e Fernando, foram detidos sob a acusação de terem relações sexuais com uma garota de 13 anos sem consentimento em um quarto de hotel.



Dois anos após o caso, Cuca e mais dois companheiros, Eduardo e Henrique, foram condenados pela justiça suíça a 15 meses de prisão. Fernando, o quarto jogador presente no local, foi absolvida da acusação de atentado ao pudor, mas também condenado por ato de violência.



O caso voltou a ganhar repercussão em 2023, quando o Corinthians anunciou a contratação de Cuca. Houve um forte movimento da torcida e também de dentro do clube contra a chegada do treinador, que pediu demissão após três jogos por conta da pressão.



Vale lembrar que o processo judicial do caso, guardado nos Arquivos do Estado do Cantão de Berna, a capital da Suíça, confirmou que havia sêmen de Cuca no corpo de uma adolescente de 13 anos que foi vítima de um crime sexual no ano de 1987. A informação foi obtida pelo "ge", em entrevista com a diretora da Instituição, Barbara Studer.

Em 2024, Cuca conseguiu na Justiça da Suíça a anulação da condenação. Como argumento, a defesa usou o fato de que o julgamento aconteceu à revelia, sem a defesa do treinador.