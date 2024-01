Cuca durante jogo do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Cuca durante jogo do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 03/01/2024 16:26 | Atualizado 03/01/2024 16:33

Suíça - O Tribunal Regional de Berna-Mittelland anulou a sentença que condenou o técnico Cuca por coação e ato sexual com menor contra uma menor de idade na Suíça em 1987. A decisão foi tomada após um pedido da defesa do treinador. A nova informação sobre o caso foi dada primeiro pela Folha de S. Paulo.

A defesa do técnico entedia que Cuca deveria ter direito a um novo julgamento porque ele foi condenado à revelia. Isso, contudo, não seria possível, pois o crime já havia prescrito. Assim, o Ministério Público sugeriu anulação da pena e o fim do processo.



Vale destacar que o encerramento do processo não significa que Cuca tenha sido inocentado, apenas que o caso foi concluído por causa de ausência de representação legal. A juíza Betina Boschler também determinou que o Estado Suíço indenize Cuca num valor de 9,5 mil francos suíços (quase R$ 55 mil na cotação atual).

RELEMBRE O CASO

Em 1987, Cuca jogava pelo Grêmio e foi defender o clube gaúcho em uma excursão pela Europa. Ele e mais três colegas de time, Eduardo, Henrique, e Fernando, foram detidos sob a acusação de terem relações sexuais com a garota sem consentimento em um quarto de hotel.

Dois anos após o caso, Cuca e mais dois companheiros, Eduardo e Henrique, foram condenados pela justiça suíça a 15 meses de prisão. Fernando, o quarto jogador presente no local, foi absolvida da acusação de atentado ao puder, mas também condenado por ato de violência.

O caso voltou a ganhar repercussão em 2023, quando o Corinthians anunciou a contratação de Cuca. Houve um forte movimento da torcida e também de dentro do clube contra a contratação do treinador.