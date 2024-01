Lázaro em ação pelo Almería, da Espanha - Divulgação / Almería

Publicado 03/01/2024 18:32

Jogador revelado pelo Flamengo, o atacante Lázaro, que atualmente defende o Almería, da Espanha, pode estar retornando ao futebol brasileiro. Entretanto, não seria para o clube onde iniciou sua carreira. Segundo o "ge", o Bragantino demonstrou interesse na contratação do jovem de 21 anos.

O atacante é um dos nomes que está na lista de jogadores que interessam ao Massa Bruta para a próxima temporada. O clube paulista, inclusive, já teria entrado em contato com o Almería para iniciar uma possível negociação por Lázaro.

Campeão da Libertadores, Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, Lázaro foi vendido ao Almería em setembro de 2022 por sete milhões de euros (cerca de R$ 36,5 milhões na cotação da época). Ele chegou ao clube espanhol no ano seguinte e teve um início muito bom, com seis gols em 20 jogos disputados.

Entretanto, Lázaro perdeu espaço na atual temporada, e atualmente é reserva do Almería, que é o lanterna do Campeonato Espanhol. O atacante tem 12 jogos em 2023/24, sendo apenas três como titulares, e ainda não marcou gols e não deu nenhuma assistência.