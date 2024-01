Jogadores do PSG comemoram a conquista da Supercopa da França - Foto: Divulgação / X @PSG_inside

Publicado 03/01/2024 19:02

França - O PSG sagrou-se campeão da Supercopa da França pela 12ª vez na história. A conquista da edição 2023 do título veio nesta quarta-feira, 3, com a vitória por 2 a 0 sobre o Toulose no Parque dos Príncipes. Lee Kang-in e Mbappé fizeram os gols do time parisiense.

Vale destacar que a partida marcou a estreia do brasileiro Lucas Berlado com a camisa do Paris Saint-Germain. O zagueiro começou a partida no banco, mas entrou em campo aos 26 minutos para substituir Milan Skriniar, que se machucou.

Beraldo foi oficializado como reforço do PSG no dia 1º de janeiro deste ano, mas já está com moral. A cada toque na bola nos primeiros minutos, a torcida gritava "olé" para ovacionar o zagueiro. Confira no vídeo abaixo:

Olha a torcida do PSG quando o Beraldo toca na bola pic.twitter.com/X3wBB9UeGJ — spfcpics (@spfcpics) January 3, 2024

Depois de comemorar o título, o PSG vira a chave para Copa da França. O time parisiense volta a campo no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), para enfrentar o Revel. A partida é válida pela primeira rodada da competição.