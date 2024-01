Vitor Roque no treino do Barcelona - Foto: Pau BARRENA / AFP

Publicado 03/01/2024 18:05

Espanha - Nesta quarta-feira, 3, o Barcelona anunciou que o atacante brasileiro Vitor Roque está inscrito em LaLiga. Dessa forma, ele já está regularizado para estrear pelo time catalão.