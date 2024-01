Xavi Hernández ao lado de Vitor Roque, novo atacante do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Xavi Hernández ao lado de Vitor Roque, novo atacante do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 03/01/2024 15:05

Espanha - O técnico Xavi, do Barcelona, quer contar com Vitor Roque para o jogo desta quinta-feira, 4, contra o Las Palmas. O atacante brasileiro, inclusive, está relacionado para a partida. No entanto, só poderá estar de fato à disposição do treinador se for inscrito a tempo na competição.

"Iremos aos poucos com ele. É um rapaz de 18 anos e não podemos responsabilizá-lo, mas está a treinar bem e tem muita vontade e entusiasmo", disse Xavi, na entrevista coletiva desta quarta.

Atualmente, o centroavante titular do Barcelona é o polonês Robert Lewandowski. Embora seja a mesma posição de Vitor Roque, Xavi acredita que os dois poderão, sim, jogar juntos.

"Sim, Vitor e Lewy (Lewandowski) podem se adaptar. Não haverá problema para eles jogarem juntos", pontuou o técnico.

Em tempo: o Barcelona enfrenta o Las Palmas nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), no Estadio Gran Canaria, nas Ilhas Canárias. O jogo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.