Rüdiger celebra gol marcado em vitória do Real MadridFoto: Divulgação / X @realmadrid

Publicado 03/01/2024 18:48

Espanha - O Real Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira, 3, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O zagueiro Rüdiger, aos 33 minutos do segundo tempo, fez de cabeça o único gol do jogo.

A partida também marcou o retorno de Vini Jr aos gramados. O atacante ficou à disposição de Ancelotti após se recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda, sofrida na derrota da seleção brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias, no dia 16 de novembro.

Vinícius, aliás, foi titular do Real Madrid. Ele permaneceu em campo até os 15 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Brahim Díaz. Por meio das redes sociais, ele celebrou o retorno.

"Muito feliz por estar de volta! Obrigado, Bernabéu (nome do estádio do Real Madrid)!", escreveu Vini.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 48 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol. Já o Mallorca tem 18 e é o 14º colocado na tabela.

Os Merengues voltam a campo no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar o Arandina. A partida é válida pela segunda fase da Copa do Rei.