Matías Viña pertence à Roma desde 2021Reprodução

Publicado 03/01/2024 16:56

Na mira do Flamengo para a próxima temporada, o lateral Matías Viña chamou a atenção de outros clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia, Corinthians e Palmeiras, seu último clube antes de se transferir ao futebol europeu, demonstraram interesse na contratação do lateral uruguaio, que pertence à Roma, mas está emprestado ao Sassuolo. As informações são do portal italiano "Il Tempo".

Os outros clubes, entretanto, ainda não fizeram nenhuma proposta pelo jogador. Por outro lado, o Flamengo fez uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 37 milhões) para ter o lateral. Entretanto, a Roma recusou, colocando o preço de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) como o pedido para negociar Viña. Por conta disso, a negociação do Rubro-Negro com o clube italiano esfriaram.



Viña pertence à Roma desde 2021, após ser negociado pelo Palmeiras por 13 milhões de euros (R$ 80 milhões). Ele foi bastante utilizado em sua primeira temporada pelo clube italiano, com duas assistências em 37 jogos. Entretanto, perdeu espaço nos anos seguintes, sendo emprestado ao Bournemouth, da Inglaterra, em 2022/23, e para o Sassuolo em 2023/24.