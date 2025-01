Bangu estreou com derrota no Carioca - Fernando Silva / Bangu AC

Publicado 15/01/2025 16:01

Rio - Um dos clubes mais tradicionais do futebol do Rio, o Bangu fechou acordo com mais um parceiro para a disputa do Campeonato Carioca. A equipe da Zona Oeste acertou uma parceria com a Obramax, empresa de materiais de construção especializada no ramo do atacado.

A logo será exibida nas costas das camisas de jogo do Bangu. O clube da Zona Oeste já utilizou a marca na estreia no Carioca quando foi derrotado pela Portuguesa, no último fim de semana. Nesta quinta-feira, a equipe terá o Vasco pela frente.

O Bangu é o segundo clube do Campeonato Carioca a fechar parceria com a empresa. Antes disso, o Nova Iguaçu, que estreou com um empate com o Vasco também já tinha concluído um acordo com a marca.