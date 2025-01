Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Twitter

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Twitter

Publicado 15/01/2025 15:04

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, que é chilena, utilizou suas redes sociais para contar que jamais faria sexo com um homem que tivesse nascido na Argentina. "Eu nunca faria sexo com um argentino! Centenas de argentinos escrevem para o meu Onlyfans para colaborar no Onlyfans, mas nunca", disse a beldade.

Daniella Chavez costuma fazer provocações aos argentinos nas redes sociais. Ela afirmou que a seleção masculina de futebol do país ganhou de forma injusta a Copa do Mundo de 2022. A beldade também faz muitas críticas ao astro Lionel Messi.

Daniella Chavez é torcedora do O'Higgins e em 2022 já tentou comprar o clube. Neste ano, ela reiniciou uma campanha para conseguir levantar fundos no OnlyFans para novamente tentar assumir o controle da equipe chilena.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.