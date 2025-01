Eduardo Paes ao lado de Rodrigo Neves - Rafael Bello/COB

Publicado 15/01/2025 17:26

Rio - Nesta quinta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vão entregar o dossiê da postulação conjunta das cidades para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 para o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta. O evento ocorrerá no Centro de Treinamento do COB no Parque Aquático Maria Lenk, às 15h30 (de Brasília).

Após oficializar a postulação conjunta das cidades em carta entregue no dia 03 de dezembro de 2024, o passo seguinte é a entrega do dossiê. O compromisso final das cidades será a defesa da postulação da candidatura perante o colégio eleitoral do COB, no dia 29, data da escolha da cidade que representará o Brasil na disputa pela sede do Pan 2031.

Além do Rio de Janeiro e de Niterói, a cidade de São Paulo também é uma das candidatas brasileiras ao evento. Em 2007, o a capital do estado do Rio foi responsável por sediar o evento. Em 2016, o Rio recebeu os Jogos Olímpicos.