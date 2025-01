Álvaro Luis, Kayan Vicente e Amaury Vicente acompanharam o primeiro jogo do Maricá em casa na primeira divisão do Carioca - Rodrigo Souza / Agência O Dia

Publicado 16/01/2025 07:30 | Atualizado 16/01/2025 08:58

Rio - O Maricá não sentiu peso e chegou com tudo na primeira divisão do Campeonato Carioca. Campeão da Série A2 e Copa Rio no ano passado, o Tsunami tem um projeto ambicioso e sonha alto em 2025. Estreante e caçula na elite do futebol do Rio de Janeiro, a equipe da região metropolitana começou o estadual com 100% de aproveitamento e dormiu na liderança pela segunda rodada seguida.

Após estrear na primeira divisão com vitória sobre o Botafogo, o Maricá disputou a sua primeira partida em casa na elite. O Tsunami venceu o Boavista por 1 a 0, nesta quarta-feira (15), no Estádio João Saldanha, com gol do zagueiro e capitão Sandro Silva. O herói da tarde quase se tornou vilão quando fez pênalti a 20 segundos do fim, mas o goleiro Dida defendeu e garantiu o 100% de aproveitamento.

"O Maricá vem se destacando no cenário nacional como cidade. Ter um clube de futebol representando a cidade está sendo muito legal. Erradicado em Maricá há 45 anos, fico muito orgulhoso de ver o time se destacando na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro", disse o advogado Amaury Vicente, de 60 anos, que esteve acompanhado do filho Kayan, em entrevista ao DIA.

O momento especial do Maricá chama cada vez mais atenção de todos da cidade. Os ingressos para o jogo contra o Boavista, o primeiro como mandante na elite do Carioca, esgotaram no mesmo dia da abertura das vendas. O advogado da prefeitura da cidade, Álvaro Luis Barros, compareceu ao Estádio João Saldanha pela primeira vez e curtiu a experiência, além de ter sido pé quente.

"Foi muito bom. No final deixou um pouco a desejar, mas recuperou bem e saiu com o resultado positivo. Penso que o Maricá pode ir longe e ter bons resultados, chegando na fase final dos campeonatos", afirmou o advogado, lembrando que o Tsunami disputará também a Série D do Brasileirão pela primeira vez na história.

Com 100% de aproveitamento, o Maricá volta a campo no próximo sábado (18), às 19h (de Brasília), contra o Fluminense, no Estádio Moça Bonita, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O Tsunami lidera o Carioca com seis pontos, mas pode perder a liderança em caso de vitória do Madureira sobre o Flamengo, nesta quinta-feira (16), às 18h30, em Campina Grande.