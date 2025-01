João Fonseca foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada do Aberto da Austrália - Martin Keep / AFP

16/01/2025

Rio - João Fonseca lutou até o fim, mas foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália. O tenista brasileiro, de 18 anos, perdeu para o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo, nesta quinta-feira (16), por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6, em uma partida de quase quatro horas de duração.

Foi a primeira vez que o brasileiro disputou uma partida de cinco sets. João Fonseca venceu o primeiro set no tie-break por 7/6 (8/6), mas levou a virada com parciais de 3/6 e 1/6, perdendo os seus primeiros sets no Aberto da Austrália. O jovem reagiu, empatou a partida após vencer o quarto set por 6/3, mas caiu no quinto set por 3/6.

João Fonseca chegou para o confronto embalado por 14 vitórias consecutivas e os títulos do do Challenger de Camberra e Next Gen ATP Finals. O jovem tenista brasileiro era o caçula do Aberto da Austrália e se tornou o atleta mais jovem do país a disputar e vencer uma partida de Grand Slam na Era Aberta (a partir de 1968).