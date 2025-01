Dillyene é bela do Flamengo - Divulgação

Dillyene é bela do FlamengoDivulgação

Publicado 17/01/2025 13:18

Rio - O chamado ‘‘Janeiro Seco’’ é uma iniciativa que incentiva as pessoas a reduzir ou a cortar o consumo de bebidas alcoólicas no primeiro mês do ano. A bela do Flamengo, Dillyene, aderiu a campanha e conseguiu até perder peso.