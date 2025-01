Lionel Messi, Neymar e Mbappé - AFP

Publicado 17/01/2025 12:37

Rio - Maior contratação da história do futebol, Neymar chegou ao Paris Saint-Germain em 2017 com a expectativa de alcançar as maiores glórias. Porém, as coisas não caminharam como todos imaginavam. Apesar de atingir a sua maturidade dentro de campo e viver o seu auge, o craque brasileiro também sofreu com lesões e problemas de vestiário com Kylian Mbappé, que deveria ser o seu principal aliado.

Em entrevista ao canal "Romário TV", Neymar admitiu pela primeira vez que teve problemas com Mbappé. Um ano e meio após deixar o PSG, o craque brasileiro abriu o jogo e falou que o clube francês tinha brigas de ego de quase todo o elenco e apontou isso como um fator determinante para o fracasso da equipe na busca pelo inédito título da Liga dos Campeões.

"O Mbappé não é chato. Tivemos uma briguinha, mas foi um menino que, no começo, foi fundamental e tivemos bons anos de parceria. Depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou com ciúmes. Ego é bom, só que você tem que saber que não joga sozinho. O ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo. Se ninguém correr e se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa", disse em conversa com o Baixinho.

Neymar chegou a formar ataque com Messi e Mbappé por duas temporadas, mas o PSG não conseguiu conquistar o título da Liga dos Campeões. Em 2020, em meio a pandemia, a equipe parisiense chegou à final pela primeira vez na história, mas perdeu para o Bayern de Munique. O brasileiro acredita que viveu o seu melhor momento pelo clube francês e lamentou as lesões.

"Dei o azar de me machucar muitos anos seguidos. Bão é algo que me tira duas semanas, mas, sim, meses. Todo mundo que conhece futebol sabe que meu auge foi no PSG. Jogando do jeito que estava, com certeza seria Bola de Ouro. Só que eu tive essas lesões que acabaram me prejudicando. É óbvio que todo jogador quer ser o melhor do mundo, mas não é algo que vai acabar com a minha vida", afirmou.