Eli Villagra é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2025 15:51

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, foi questionada sobre barreiras que coloca em seus relacionamentos. A beldade afirmou que costuma ser intensa e que gosta de experimentar e aproveitar tudo em uma relação, porém, fez uma ressalva.

"Quando me relaciono com alguém, a pessoa ganha alguém realmente com quem pode desfrutar de todas as coisas, em todos os momentos. Porém, não aceito de forma alguma homem infiel", disse em participação no programa de TV "TF Stream".

Eli Villagra é bastante conhecida no Paraguaia e tem o epíteto de "Barbie Paraguaia". Musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do país, a beldade tem mais de 239 mil seguidores no Instagram.