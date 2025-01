Óscar Romero e Ángel Romero compraram clube do Paraguai - Reprodução

Óscar Romero e Ángel Romero compraram clube do ParaguaiReprodução

Publicado 17/01/2025 15:11

Os irmãos Óscar Romero, ex- Botafogo , e Ángel Romero, do Corinthians, acertaram a compra do Club Sport Colombia, da Terceira Divisão do futebol paraguaio, clube onde deram os primeiros passos no futebol.Os gêmeos irão comandar a gestão do modesto clube com Fernando Romero, irmão mais velho da família. O objetivo do trio é investir em estrutura e, aos poucos, ganhar protagonismo no futebol local.